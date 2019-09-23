В Карелии приостановили учебный процесс в шести классах из-за ОРВИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 сентября. /ТАСС/. Учебный процесс приостановлен в шести классах двух школ Карелии из-за роста заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

"Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность одного класса в школе № 42 города Петрозаводска, пяти классов в школе-интернате № 14 поселка Надвоицы Сегежского района", - говорится в сообщении.

По данным управления, за прошедшую неделю в Карелии зарегистрировано 5006 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 9,8%. В ведомстве связывают сезонный подъем заболеваемости с окончанием летних отпусков и началом учебного года.