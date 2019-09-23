Reuters: экологические активисты перекрыли несколько улиц в Вашингтоне

ТАСС, 23 сентября. Активисты движения Shut Down D.C., борющиеся против изменения климата, в понедельник перекрыли ряд улиц в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к саммиту ООН по климату, который проходит в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, целью активистов стали четыре района, а именно "Фаррагут скуэр", "Коламбус серкл", "Фолегр парк", а также район транспортного узла "Юнион стейшн". Отмечается, что на перекрестке у Белого дома протестующие установили небольшой парусник. Еще около 200 активистов устроили на улице танцевальную вечеринку.

Протест поддерживают около 20 экологических групп, которые хотят, чтобы политическая элита США принимала более активное участие в борьбе против изменения климата.

Полиция Вашингтона заявила, что достаточно оснащена, чтобы справиться с демонстрацией любого масштаба.

Саммит ООН по климату начался 23 сентября, он открывает неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В нем принимают участие лидеры примерно 60 стран.