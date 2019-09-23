Премьер Болгарии открыл российский павильон на 75-й Международной технической ярмарке

ПЛОВДИВ /Болгария/, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял участие в открытии российского павильона на традиционной 75-й Международной технической ярмарке в понедельник в Пловдиве. Как сообщает корреспондент ТАСС, вместе с заместителем министра науки и высшего образования РФ Натальей Бочаровой и послом РФ в Болгарии Анатолием Макаровым глава правительство перерезал красную ленту, открыв экспозицию, ознакомился с экспонатами и даже попробовал себя в роли сварщика, лично испытав тренажер, который разработан в России для подготовки специалистов.
"Свои новые инновационные проекты в Болгарии представляют более 50 российских организаций, в том числе научно-исследовательские институты и университеты России. Мы постарались представить здесь и наши достижения, и научиться у болгарских коллег чему-то новому. Уверена, что ярмарка будет интересна и полезна, - рассказала Бочарова в беседе с корреспондентом ТАСС. - Сотрудничество в области образования и науки между нашими странами продолжает развиваться, мы проводим целый ряд совместных мероприятий, в том числе участвуем в совместном финансировании научных исследований. Проводим последовательную работу по поддержке российских и болгарских университетов. На этой ярмарке мы дали старт совместному проекту в области образования между Университетом пищевых технологий Пловдива и Московским государственным университетом технологий и управления имени Разумовского, которые будут вместе готовить бакалавров. Готовим новую программу сотрудничества в области науки и образования между нашими странами. У нас есть порядка 20 совместных проектов, которые финансируются с обеих сторон, это абсолютно партнерские отношения, которые нам позволяют хорошо работать".
Расширение сотрудничества
Посол России Анатолий Макаров, подчеркнул, что "болгарские и российские компании тянутся к друг другу, несмотря на введенные ограничения и попытки пошатнуть взаимное доверие".
"Приглашение России стать страной - партнером ведущей выставки в Болгарии и Юго-Восточной Европе является еще одним доказательством того, что отношения между нашими странами продолжают укрепляться. Мне нравится слоган этого года: "Создаем новые возможности". Ведь мы со своей стороны также стремимся расширить горизонты российско-болгарских отношений", - отметил дипломат.
"Мы готовы предложить Болгарии современные медицинские технологии, новую сельскохозяйственную и горнодобывающую технику высочайшего класса. Будем рады видеть в России болгарские инновационные проекты. Мы открыты к совместному сотрудничеству", - подчеркнул Макаров.
На российском стенде представлены передовые научно-технические институты и университеты, которые работают по ракетно-космическому направлению, цифровой экономике, химическим технологиям, микроэлектронике и множеству других областей.
В четверг свои возможности представит один из лидеров выставочной деятельности в России, компания "Экспоцентр".
Международная техническая ярмарка в Пловдиве открылась в понедельник и будет работать до конца недели, в форуме, официальным партнером которого является Россия, принимают участие около 600 компаний из 34 стран.