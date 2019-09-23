Дело об оскорблении возбуждено после конфликта воспитателей с ребенком в лагере под Пензой

ПЕНЗА, 23 сентября. /ТАСС/. Прокурор Городищенского района Пензенской области возбудил административное дело об оскорблении в отношении старшего воспитателя детского лагеря "Солнечная долина", где две сотрудницы применили силу к ребенку, который не хотел ложиться спать в свою кровать. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

"Установлено, что ночью 20 августа в детском оздоровительном лагере "Солнечная долина" воспитатель и старший воспитатель с применением физической силы стащили 14-летнего подростка с кровати [и оттащили его в свою кровать] по причине его нежелания выполнить их указания о необходимости лечь спать. Между женщинами и подростком возник конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и нецензурной бранью. В отношении старшего воспитателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме")", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В конце августа в группе "Пенза.Новости" в соцсети "ВКонтакте" было размещено видео, сделанное в одном из детских лагерей Пензенской области. На нем видно, как две женщины заставляют мальчика лечь на свою кровать, применяя к нему физическую силу. По данному факту следственное управление СК по региону начало доследственную проверку.

Прокурорская проверка также выявила, что квалификация старшего воспитателя, которая принимала участие в конфликте, не соответствует установленным требованиям - у женщины нет педагогического образования и необходимого стажа работы.

"По результатам проверки прокурор района внес в ООО "Здравница" (детский лагерь является его структурным подразделением) представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении", - отметили в ведомстве.