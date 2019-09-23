Санитарные врачи в Воронеже обнаружили в школьном питании кишечную палочку

ВОРОНЕЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Санитарные врачи обнаружили кишечную палочку в питании для школьников Воронежа, которое поставляет в учебные заведения компания "Торговый дом СПП". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

По данным ведомства, кишечная палочка обнаружена в овсяной молочной каше. "Согласно экспертному заключению Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что создает угрозу для жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении прокуратуры.

В сообщении отмечается, что это и другие нарушения выявлены при проверке детского питания в школах Железнодорожного района Воронежа, которым компания "Торговый дом СПП" поставляет по контракту обеды и завтраки. В кадетской школе имени А.В. Суворова, а также школах №№19, 21, 36, 52, 56, 71 обнаружены такие факты как поставки фруктов и овощей с гнилью, закупка мяса без ветеринарно-сопроводительных документов, хранение крупы в соседстве с концентрированным моющим средством.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры, в отношении должностных лиц "Торгового дома "СПП" возбуждено 10 административных дел, в том числе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, за нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки и хранения продуктов животноводства и зерна.

Компания "Торговый дом СПП" располагается в Ульяновске, является одним из операторов питания в общеобразовательных учреждениях России, поставляет завтраки и обеды в школы Ульяновска, Тулы, Волгограда, Калуги, Воронежа.

Кишечная палочка является возбудителем многих кишечных заболеваний, например, дизентерии, сопровождающейся высокой температурой, жидким стулом и болями в животе.