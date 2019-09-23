Псковские власти запустили проект "Культпросвет", чтобы приобщить детей к истории региона

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области в понедельник запустили проект "Культпросвет", с помощью которого школьники будет посещать с экскурсиями региональные музеи и учреждения культуры. Благодаря проекту власти рассчитывают приобщить детей к историческому наследию региона и расширить их познания в области истории, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В июне проект "Культпросвет" презентовал на молодежном форуме "Ладога" его автор Нина Антипова. В ходе презентации она пояснила, что цель проекта - помочь детям из деревень и сел Псковской области в посещении учреждений культуры в административном центре региона.

"Проект стартует 23 сентября в Псковской области. В его рамках более 70 школьников посетят в Пскове передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО "РЖД", а также побывают на экскурсии в Псковском кремле. В течение учебного года для ребят запланировано посещение Псковской областной филармонии, Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, планетария, Пушкинских Гор и музея города Печоры", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в региональном управлении общественных проектов и молодежной политики, проект рассчитан на один год, всего за это время участие в нем примут порядка 400 детей. "Проект "Культпросвет" направлен на культурно-просветительское, патриотическое воспитание детей, приобщение школьников к культурному наследию Псковской области. Его реализация позволит сформировать условия для всестороннего развития детей, учитывая культурные и духовные традиции региона", - отметили в пресс-службе.

Партнерами проекта выступают управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, проектный офис "Команда 2018", Псково-Изборский музей-заповедник и областная филармония. Поддержку проекту также оказывают Новоизборская школа, Изборский лицей и одна из региональных транспортных компаний.