Россия объявит в ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия официально объявит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату и примет участие в дискуссиях по этому вопросу. Об этом сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"В своем выступлении [на сессии ГА ООН] я констатирую факт, а потом на других форумах мы будем дискутировать о последствиях для экономики, энергоэффективности и по другим проблемам", - уточнил Эдельгериев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник объявил о подписании постановления правительства, связанное с принятием Россией Парижского соглашения по климату. "Я подписал постановление. Это касается принятия Парижского соглашения по климату. Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, о которой постоянно пишут и говорят. Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща", - сказал Медведев.

На совещании председатель правительства обсудил тему ратификации Парижского соглашения по климату. Вице-премьер Алексей Гордеев доложил о планах по разработке и принятию необходимых нормативных актов по выполнению обязательств по этому соглашению.