"Почта России" обжалует решение суда по реставрации усадьбы Ломоносова в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной почтовой связи (УФПС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обжалует решение суда, которое обязало "Почту России" отреставрировать занимаемое ею здание усадьбы Михаила Ломоносова в центре города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Почты России".

"УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области планирует обжаловать данное решение суда", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что аппарат управления "Почты России" разрабатывает свой проект реставрации и ремонта фасадов здания, и компания намерена добиться его реализации.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга по иску властей города обязал "Почту России" выполнить работы по ремонту и реставрации в течение 24 месяцев с момента вступления решения в законную силу. Согласно решению суда, федеральный почтовый оператор также обязан снять со здания кондиционеры, камеры наблюдения, оконные решетки и металлические трубы.

В случае, если "Почта России" не выполнит решение суда, с организации взыщут сначала 50 тыс. рублей, а затем по 100 тыс. рублей ежемесячно до выполнения всех требований.

По данным КГИОП, здание усадьбы Ломоносова на улице Большой Морской отнесено к объектам культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1757-1765 годах. После смерти ученого усадьбу передали его родственникам, затем ее продали почтовому ведомству. В здании располагалось отделение почтовых карет и брик. В настоящее время здание входит в состав управления Федеральной почтовой связи города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.