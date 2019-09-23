ГРОЗНЫЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Памятник "Защитникам России" открыли в Чечне, где в понедельник проходят торжественные мероприятия, посвященные 20-летию создания Объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В праздновании приняли участие директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Чечни Рамзан Кадыров, ветераны и представители духовенства.

"Мы искренне рады, что мир вновь вернулся на благодатную землю Северного Кавказа. Развивается инфраструктура, облагораживаются города, населенные пункты, люди не боятся выходить на улицу. Мы склоняем головы и выражаем глубокую признательность родным и близким солдат правопорядка, которые ушли на выполнение своей последней задачи для защиты нашей страны", - сказал на открытии глава Росгвардии.

По его словам, памятник - отражение истории, отлитая в бронзе летопись героических страниц борьбы за единство и целостность страны. "Мы гордимся боевыми товарищами, которые самоотверженно отстаивали свободу и независимость России, и никогда не забудем их мужество и стойкость, отвагу и патриотизм. Знаю, что у подножия монумента всегда будут живые цветы. А память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил он.

Объединенная группировка войск (ОГВ) на территории Северо-Кавказского региона РФ была создана 23 сентября в 1999 году указом президента РФ Бориса Ельцина. Основной ее целью было объединение усилий федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов по проведению контртеррористических операций, а также повышение эффективности деятельности, направленной на уничтожение незаконных вооруженных формирований на территории СКФО.

В настоящее время личный состав группировки успешно выполняет боевые задачи по нейтрализации террористических ячеек и бандгрупп, поиску и уничтожению объектов их инфраструктуры: тайников и схронов с оружием, боеприпасами, взрывоопасными предметами, проводит инженерную разведку местности, защищает граждан от преступных посягательств. Свыше 20 тыс. военнослужащих и сотрудников воинских частей и подразделений, входящих в ОГВ, в разное время были награждены боевыми орденами и медалями, свыше ста являются Героями Российской Федерации.