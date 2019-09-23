Санавиация Дагестана получит два вертолета для транспортировки жителей отдаленных районов

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Два санитарных вертолета поступят в Дагестан в рамках нацпроекта "Здравоохранение" с целью обеспечения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных районов, сообщается в понедельник на сайте республиканского Минздрава.

"Санитарная авиация Дагестана уже в начале октября пополнится двумя новыми вертолетами. Данная программа направлена на значительное увеличение количества вылетов и повышение доступности медицинской помощи, в том числе экстренной и высокотехнологичной, в первую очередь для жителей отдаленных районов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вертолетные площадки пока не построили, необходимо определить территории, где будут садиться вертолеты - это может быть и стадион, и заброшенные аэродромы. Работы по строительству вертолетных площадок начнутся в 2020 году.

"Развитие санитарной авиации в России является одним из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение". Главная цель - максимально быстро и безопасно забрать человека и доставить его в то лечебное учреждение, где ему окажут профильную специализированную медицинскую помощь", - добавили в пресс-службе.

"Особенно актуально для Дагестана, так как это субъект с достаточно большим количеством районов со сложной транспортной доступностью. Наша с вами задача максимально добиться тех показателей, которые перед нами поставлены в целом по снижению смертности", - приводит пресс-служба слова руководителя проектного офиса по развитию санитарной авиации Минздрава РФ Михаила Ламзина.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить более 1,7 трлн рублей.