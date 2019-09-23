Россельхознадзор изъял из детсада в Самарской области 45 литров фальшивого молока

САМАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора выявили партию фальсифицированного молока в детском саду "Светлячок" в Большечерниговском районе Самарской области. Изъято 45 литров молока, говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

"По результатам исследований в молоке было обнаружено присутствие растительного масла, что является грубым нарушением Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии. Молоко признано фальсификатом", - говорится в сообщении.

Для исследования молока на соответствие установленным нормам было отобрано 900 мл от общей партии. Сейчас вся партия изъята. Как сообщают в Россельхознадзоре, производителем молока является компания "Айсберг-плюс" из Московской области. "У производителя будет отозвана декларация на производство данной продукции", - говорится в сообщении ведомства.