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Арктика сегодня

В Ненецком АО не будут использовать химические реагенты на дорогах предстоящей зимой

Для борьбы с гололедом дорожные службы станут использовать только песок

23 сентября. /ТАСС/. Дорожники Ненецкого автономного округа (НАО) не будут применять химические реагенты при содержании дорог этой зимой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации округа.

"На региональных автомобильных дорогах в качестве противогололедного материала в зимний период планируется использовать только песок", - говорится в сообщении.

Прошлой зимой в регионе применяли противогололедные материалы с добавлением химического реагента - соли, что вызвало негативный общественный резонанс. "Применение реагентов вызывает очень негативную реакцию у жителей, реагенты не будут использоваться, это касается всех дорог", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Уточняется, что в округе отсутствует ливневая канализация и снегоплавильные установки для утилизации снега с химическими реагентами.

Губернатор округа Александр Цыбульский поручил изучить опыт северных стран по содержанию дорог в зимний период. "Хрупкая экосистема Арктики требует от нас особого отношения ко всему, что связано с экологией. И конечно, прежде чем использовать химические реагенты, необходимо выстроить современную эффективную систему очистки, уборки, чтобы эти реагенты не попали в почву и воду. На такие страны, как Финляндия, Норвегия, распространяются не менее жесткие экологические требования. И там построены целые системы содержания дорог без использования химреагентов", - цитирует пресс-служба Цыбульского.

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РоссияАрктика сегодняЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округ
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