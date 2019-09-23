Филиал петербургской клиники откроют в Новгородской области для борьбы с болезнями сердца

ТАСС, 23 сентября. Власти Новгородской области, где одной из главных причин смертности населения являются сердечно-сосудистые заболевания, откроют в регионе многопрофильный центр петербургской клинической больницы имени Соколова. Это позволит снизить число летальных исходов от болезней системы кровообращения, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Принято решение о создании многопрофильного центра ФГБУЗ "Клиническая больница №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России" на базе Валдайской ЦРБ. Это позволит повысить качество и доступность экстренной медицинской помощи и, как следствие, снизить смертность от болезней системы кровообращения", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения области Антонины Саволюк.

Кроме того, по данным пресс-службы, к концу года все учреждения первичной медпомощи Новгородской области будут работать по стандарту "Бережливой поликлиники". В перспективе региональные власти намерены создать единую диспетчерскую службу скорой помощи, а также объединить ее с центром медицины катастроф.

В 2017 году показатель смертности от болезней кровообращения в Новгородской области составил 932 человека на 100 тыс. населения. По России показатель за аналогичный период составляет порядка 584 человек на 100 тыс., по Северо-Западному федеральному округу - 683 человека.

Клиническая больница имени Соколова Федерального медико-биологического агентства работает с 1983 года и является уникальным медицинским учреждением Санкт-Петербурга. Больница оснащена современной техникой, некоторые виды ее диагностического и лечебного оборудования не имеют аналогов в Санкт-Петербурге. В учреждении работают около 30 докторов наук и более 100 кандидатов наук, а также свыше 300 специалистов высшей и первой категории.