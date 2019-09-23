Многообразие природы России представлено на фотовыставке в ООН

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Фотоработы победителей и финалистов конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна" представлены в понедельник в штаб-квартире ООН. Эта выставка приурочена к открывшемуся в понедельник саммиту ООН по вопросам климата.

"Мы не случайно демонстрируем столь широкое разнообразие природы России, - заявил на открытии выставки в беседе с корреспондентом ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. - Учитывая присоединение России к Парижскому соглашению по климату, и то, что мы уже являемся стороной Парижского соглашения, это свидетельство того, что Россия проводит последовательную политику в области климата и экологии".

"У нас в конкурсе всегда присутствуют номинации, посвященные охране природы, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров. - Наша задача - не только популяризация нашего уникального природного наследия, но и популяризация среди россиян и за рубежом идей сохранения этого наследия. Поэтому всегда в конкурсе уделяем внимание фотографиям, посвященным природоохранной тематике".

"В нашем банке данных - уже около полумиллиона фотографий России, - добавил он. - Среди российских общественных организаций этот банк данных - крупнейший". По его словам, выставка "Самая красивая страна" уже проходила и в посольствах РФ, и в российских культурных центрах в разных странах. "В целом ежегодно около 50 стран принимают нашу выставку, и думаю, что в нынешнем году география только увеличится".

Впервые этот фотоконкурс состоялся в 2015 году. Его участниками могут стать авторы всех возрастов из любых стран. Главное условие - фотографии должны быть сделаны только на территории России. Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят известные фотографы и деятели искусства, медиаменеджеры и руководители Русского географического общества.