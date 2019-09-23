В Перми якобы избившие приемную девочку опекуны расторгли договор о попечительстве

ПЕРМЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Семья опекунов из Перми, из которой в августе сбежала приемная девочка, расторгла договор о попечительстве. Об этом ТАСС в понедельник сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

"Да [договор расторгнут]. Девочка в реабилитационном центре", - сказала она.

В августе ТАСС сообщал о том, что из приемной семьи из-за побоев опекунов сбежала девочка, вернуться обратно в семью она отказывается. Ранее родная мать девочки была ограничена в родительских правах. Следственные органы Пермского края проводят проверку происшествия.