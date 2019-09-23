Молодые политологи предложат сценарий развития Кавказского региона на форуме в Нальчике

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Участники форума "Кавказский диалог - 2019", который в понедельник открылся в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) в Нальчике, предложат сценарий развития Кавказского региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проводит форум.

"Программа уже несколько лет пользуется большим успехом, в этот раз поступило порядка 230 заявок, из которых нам пришлось отобрать лишь 36. Это молодые ребята, которые настроены на диалог и на получение экспертного мнения по разным вопросам: экономическим, политическим, социальным. Форум продлится в течение трех дней, ребята, помимо участия в панельных дискуссиях с экспертами, будут выполнять задания в рабочих группах, впоследствии представят некоторый сценарий развития Кавказского региона по отдельным аспектам", - сказала сотрудник пресс-службы Анна Горохова.

В Нальчик для участия в форуме приехали около 20 экспертов, среди которых эксперт в области российско-турецких отношений Кас Керим, ведущий научный сотрудник в области Центральной Азии и Кавказа Тегеранского университета Каледжи Вали, профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков, российские эксперты из МГИМО и РАН.

Публичная дипломатия

Диалог пройдет под научным руководством эксперта-кавказоведа, ведущего научного сотрудника Центра евроатлантической безопасности МГИМО МИД России Сергея Маркедонова. "Важнейшая задача, на мой взгляд, в целом для российской внешней политики, чтобы она была не политикой исключительно Садового или Бульварного кольца, а была бы политикой России, использовала бы весь его огромный, многомерный потенциал. И вполне правильно обсуждать проблемы Кавказа и, возможно, даже Ближнего Востока, здесь, на Кавказе", - сказал он во время открытия форума.На форум ""

На форуме состоятся несколько сессий, в которых выступят эксперты, работа будет построена в формате диалога с аудиторией. "Будут вопросы, возможность подискутировать. Первая сессия посвящена интересам зарубежных игроков в Кавказском регионе, разных стран - Иран, Турция, Евросоюз, США и т. д. Будет специальная сессия "Россия на Кавказе и Кавказ в России". Будет сессия, посвященная страновым аспектам, - это проблемы Армении, Азербайджана, Грузии; специальная сессия, посвящена экономике Кавказского региона: логистика, транспорт, инвестиции, социальное положение. Финальная дискуссия, очень важная, - это история и медиа, поскольку мы на Кавказе очень часто обращаемся к истории", - отметил Маркедонов.

Мероприятие проводится Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова в партнерстве с общественной организацией "Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа" при поддержке КБГУ, министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР. Одна из главных научно-образовательных программ фонда направлена на создание связи между молодым поколением стран Кавказского региона, участниками являются студенты и молодые специалисты в области международных отношений, политологии, журналистики и т. д.

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, учредителем которого является МИД РФ, создан распоряжением президента России 2 февраля 2010 года. Миссия фонда - содействие участию российских и зарубежных неправительственных организаций в международном сотрудничестве и активное вовлечение институтов гражданского общества во внешнеполитический процесс.