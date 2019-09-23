В регионах Центральной России начался отопительный сезон

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) начался более чем на неделю раньше, чем в 2018 году, в связи с установившейся низкой среднесуточной температурой. Об этом в понедельник сообщается на сайтах городских администраций.

В Туле запущено 79 котельных из 177, подавать тепло в объекты социальной сферы в областном центре начали с 18 сентября, в дома жителей города тепло должно поступить к среде. В Брянске и Твери отопительный сезон стартовал 23 сентября, сообщается на сайтах городских администраций. Сначала тепло подадут в объекты образования и здравоохранения, затем в жилые дома. В Смоленске начало отопительного сезона запланировано на 25 сентября, говорится на сайте горадминистрации. Во всех городах в 2018 году отопительный сезон начался 1 октября.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Костромы, в этом году отопительный сезон в учреждениях социальной сферы начался 19 сентября, в жилом секторе - 23 сентября. Это раньше, чем в 2018 году - тогда отопление в социальных учреждениях появилось 27 сентября, в жилых домах - 1 октября. В социально значимых организациях Орла и Ярославля станет теплее 24 сентября, в квартирах потеплеет 25-27 сентября, сказали ТАСС в пресс-службах мэрий городов. В связи со значительным снижением температуры на улице с 23 сентября к отоплению подключили больницы, школы и детские сады Белгорода, говорится в сообщении мэрии. Бесперебойное теплоснабжение города будут обеспечивать 66 котельных шести теплоснабжающих организаций.

В Воронежской и Липецкой областях из-за резкого похолодания отопительный сезон начнется почти на 10 дней раньше, чем в прошлом году - тогда отопление в объекты социальной сферы стали подавать со 2 октября, в жилые дома - с 5 октября. В Липецке подача тепла на объекты социальной сферы начинается в понедельник, сообщили в мэрии Липецка. Как сообщили в пресс-службе администрации Воронежа, подача тепла на объекты социальной сферы начнется с 26 сентября, после чего тепло придет в жилые дома. В Твери тепло в квартиры начнут подавать после установившейся среднесуточной температуры не выше плюс 8 градусов, а в детсады, школы и больницы тепло пришло еще 20 сентября, говорится в сообщении городских властей.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, 17 сентября начали отапливать 195 медицинских и 268 детских учреждений, с 23 сентября в Калуге начинается пуск отопления в жилые дома. В понедельник отопительный сезон начался также в Ивановской и Владимирской областях.

В Москве власти намерены завершить подачу тепла во все учреждения и жилые дома столицы ко вторнику - среде, сообщил журналистам в понедельник заммэра столицы Петр Бирюков. В Подмосковье, по данным пресс-службы вице-губернатора области Дмитрия Пестова, к отоплению подключены свыше 90% объектов социальной сферы, отапливаются уже около 30% многоквартирных домов.