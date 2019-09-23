На Ставрополье разработают госпрограмму строительства социального жилья

ПЯТИГОРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Госпрограмму строительства социального жилья для детей-сирот, врачей, учителей, работников культуры и многодетных семей разработают на Ставрополье, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя края.

"Сейчас идет подготовка механизмов ее реализации как в правовом поле, так и в плане разработки проектной документации", - говорится в сообщении.

По словам министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого, нужно определить не только потребность в разных населенных пунктах, но и алгоритм выделения жилья отдельным категориям граждан.

"Предполагается, что проект многоквартирного дома будет универсальным, с учетом исследований в дальнейшем это позволит экономить средства на подготовку проектно-сметной документации", - отмечается в сообщении.

В июле президент Владимир Путин поручил правительству РФ разработать механизмы обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности, а также снизить процентную ставку по ипотеке для многодетных семей.