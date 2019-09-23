{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

В сообщении агентства БелТА отмечается, что певица удостоена этой награды за вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов. Об этом сообщает в понедельник агентство БелТА.

Отмечается, что Пугачева удостоена этой награды за вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Орден Дружбы народов вручается за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между государствами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению национальных культур, а также за высокие достижения в международной общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности, большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Белоруссии, активную деятельность по защите прав человека.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Успех ей принесла песня "Арлекино" (автор музыки - болгарский композитор Эмил Димитров, аранжировка Павла Слободкина, русский текст Бориса Баркаса). Конкурс был показан по советскому телевидению, после чего Пугачева получила широкую известность. В общей сложности репертуар певицы насчитывает около 500 песен.

В новость были внесены изменения (19:33 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПугачева, Алла Борисовна
Миллиардер Блумберг отметил, что Трамп все-таки появился на саммите ООН по климату
Он поблагодарил американского президента за участие в мероприятии
Читать полностью