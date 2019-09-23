СК: в лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться 800 российских детей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Около 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов на территории Ближнего Востока. Об этом стало известно на оперативном совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, которое провел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Присутствовавшие обсудили и крайне важный вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов в различных странах, - сообщила по итогам совещания официальный представитель СК Светлана Петренко. - По имеющимся данным, около 800 российских детей могут находиться в таких лагерях в Ближневосточном регионе".