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СК: в лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться 800 российских детей

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних присутствовавшие обсудили вопрос возврата этих детей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Около 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов на территории Ближнего Востока. Об этом стало известно на оперативном совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, которое провел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Присутствовавшие обсудили и крайне важный вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов в различных странах, - сообщила по итогам совещания официальный представитель СК Светлана Петренко. - По имеющимся данным, около 800 российских детей могут находиться в таких лагерях в Ближневосточном регионе".

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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