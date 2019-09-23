Передача данных в систему маркировки лекарств будет бесплатной

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ведущие операторы фискальных данных (ОФД) будут передавать данные в систему маркировки лекарств бесплатно. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

"Три оператора фискальных данных - OFD.ru, Платформа ОФД, Сбис ОФД (Тензор) - подтвердили, что услуга по передаче данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) включена в действующие тарифы ОФД, в рамках которых дополнительная плата взиматься не будет", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил гендиректор OFD.ru Антон Румянцев, тестовая интеграция аптек с системой маркировки лекарств прошла успешно. "Теперь мы готовы подключить к системе и другие аптеки, с которыми работаем", - цитирует его слова пресс-служба ЦРПТ.

По данным пресс-службы, еще шесть операторов находятся на финальной стадии тестирования решений. "Все они не планируют взимать дополнительную плату за передачу данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов", - заявили в пресс-службе.

В ЦРПТ отметили, что в запущенном проекте маркировки по табачным изделиям плата за передачу данных в систему операторами также не взимается.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий - с 1 октября 2019 года.