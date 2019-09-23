В СК рассказали, в каких регионах дети чаще всего сбегают из дома

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. несовершеннолетних в России ежегодно попадают в список пропавших без вести детей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко по итогам проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних.

"В 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года [поступили] 8 383 [таких сообщения]. На данный момент местонахождение подавляющего большинства лиц по таким сообщениям установлено, в розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 несовершеннолетних", - сообщила представитель СК, отметив, что налаженная практика взаимодействия СК с МЧС, МВД, СМИ, волонтерскими организациями позволяет организовывать поиск для установления местонахождения детей в кратчайшие сроки.

По ее словам, "наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях".

На совещании отмечалось, что основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни. В СК отметили положительную практику привлечения психологов для выяснения причин уходов детей из социальных учреждений, семей и детских домов, а также психологического состояния самих детей. Установление психологического контакта близких и воспитателей с детьми в дальнейшем исключает случаи их ухода из семьи или соцучреждений.

Заслушав доклады руководителей следственных управлений по Московской, Иркутской и Свердловской областям, Красноярскому и Ставропольскому краям, Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос о создании на сайте СК актуального раздела с информацией о разыскиваемых несовершеннолетних, а также о создании базы ДНК-учета родственников пропавших без вести детей.