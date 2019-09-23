СМИ: сыну принца Гарри Арчи дали новое южноафриканское имя

ПРЕТОРИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Пятимесячный сын британского принца Гарри Арчи получил от совета женщин-старейшин одного из самых криминальных районов Кейптауна южноафриканское имя Нцика. Об этом сообщила в понедельник местная телекомпания eNCA.

"Нцика означает [в переводе с языка коса] "стержень силы", - объяснила исполнительный директор фонда Justice Desk Джессика Дьюхерст. По ее словам, каждый прибывающий в качестве гостя в эту часть Южной Африки получает от местных жителей свое новое имя.

Британский принц Гарри прибыл в ЮАР с первой официальной семейной поездкой за пределами Соединенного Королевства. Его сопровождает супруга - герцогиня Сассекская Меган (урожденная Маркл) - и 5-месячный сын Арчи.

Спустя несколько часов после того, как их самолет приземлился в Кейптаун, Гарри и Меган направились в район Ньянга, который лидирует в ЮАР по количеству преступлений. Они присутствовали на встрече с местными жителями, в ходе которой обсуждались вопросы преодоления бедности и расширения возможностей социального роста для молодежи и, в первую очередь, женщин.

Новое имя Арчи было дано заочно, так как Гарри и Меган находились в Ньянга без сына. Коса является одним из официальных языков ЮАР, на нем говорят около 8 млн человек. Он входит в группу банту и принадлежит Бенуэ-конголезской семье языков.

Семейная поездка принца Гарри наполнена многочисленными встречами и приемами. Он также посетит Ботсвану, Анголу и Малави. Герцогиня Меган будет его сопровождать только на мероприятиях в Южно-Африканской Республике.