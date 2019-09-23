Филарет рассказал о неканонических условиях создания новой церкви на Украине

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что Объединительный собор в декабре 2018 года был созван на "несправедливых и неканонических условиях", а созданная на нем Православная церковь Украины (ПЦУ), несмотря на томос об автокефалии, не обладает никакой самостоятельностью, а находится под влиянием Константинопольского патриархата.

Филарет выступил с обращением к своей пастве, в котором решил рассказать закулисные подробности того, как проходила подготовка к созданию новой церкви. Одним из условий предоставления томоса, отмечает Филарет, был его отказ от выдвижения своей кандидатуры на избрание предстоятелем ПЦУ. "Это требование было не только несправедливым, но и неканоническим", - заявляет Филарет.

Он также отмечает, что этот собор "проходил в составе Константинопольского патриархата", однако ни одна из присутствовавших на нем церквей "не была в каноническом подчинении Константинопольского патриарха".

Филарет также признал, что Поместный собор Киевского патриархата, предшествовавший Объединительному собору, был фиктивным. "Поместного собора о ликвидации Украинской православной церкви (Киевского патриархата - прим. ТАСС) не было", - заявляет он и поясняет, что "греческая сторона предложила подписать архиереям Киевского патриархата документ якобы от имени Поместного собора УПЦ Киевского патриархата".

Бывший глава ликвидированной УПЦ КП также подчеркивает, что на Объединительном соборе был принят Устав ПЦУ в греческом варианте - "такой, которым руководствуется Константинопольский патриархат". "Это означает, - заявляет он, - что Православная церковь Украины действует по Уставу чужой церкви. И Министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский Устав, а греческий <...>. Это яркое доказательство того, что ПЦУ находится, мягко говоря, под влиянием Константинопольского патриархата, хоть и имеет томос об автокефалии".

Создание ПЦУ

Бывший президент Петр Порошенко с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигал идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Каноническая Украинская православная церковь сразу же заявила, что подписание томоса об автокефалии для ПЦУ со стороны Константинопольского патриархата произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил. Русская православная церковь также не признала никакой силы за подписанным документом. Ни одна поместная православная церковь не признала ПЦУ.

Патриарх Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, стал критиковать и томос, и деятельность новой церкви. Он также заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ тот должен был быть распущен.