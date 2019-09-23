В Ульяновске открылся молодежный форум в рамках перекрестного года России и Австрии

УЛЬЯНОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Российско-австрийский молодежный форум, который в понедельник открылся в Ульяновске в рамках перекрестного года России и Австрии, позволит наладить молодежи двух стран международные контакты, считает первый секретарь посольства Австрии в России Николь Мария Гризмайер.

"Мы заинтересованы в развитии контактов с регионами и открыты разным предложениям. Мы поддерживаем этот молодежный форум, потому что считаем, что это позволит наладить контакты между людьми, особенно между молодежью", - сказала она ТАСС в кулуарах форума.

Гризмайер уточнила, что форум - самая лучшая основа для развития в будущем совместных идей. "Сложатся ли из этого форума проекты - покажет время. Это положительный обмен. Я считаю, что это надо поддерживать", - добавила она.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на церемонии открытия выразил надежду, что форум позволит развить сотрудничество Австрии и Ульяновской области. "Искренне надеюсь, что сегодняшний российско-австрийский молодежный форум станет также местом рождения новых и интересных совместных проектов", - сказал он.

Первый российско-австрийский молодежный форум продлится в Ульяновской области по 26 сентября. В мероприятии принимают участие около 40 представителей студенческой молодежи, в том числе 18 гостей из Австрии. Основными темами форума станут сохранение и популяризация традиционной культуры, российско-австрийский опыт реализации основ волонтерской деятельности, развитие сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства.