Россия выделит $5 млн на работу группы ООН по контролю неинфекционных заболеваний

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия предоставит дополнительно $5 млн на работу Межучрежденческой целевой группы ООН по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними (UNIATF), сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече "друзей" группы.

"Оценивая значительный вклад деятельности Межучрежденческой целевой группы ООН, Российская Федерация приняла решение предоставить дополнительно $5 млн в течение следующих пяти лет для развития достигнутых успехов", - сказала она.

Министр пояснила, что ключевыми целями следующего этапа работы группы станет "помощь еще большему числу стран и разработка для них комплектов инвестиционных решений и рекомендаций по их реализации в сфере НИЗ, включая охрану психического здоровья".

Скворцова также отметила, что взаимодействие с группой позволило создать успешную базовую платформу "при планировании и решении вопросов профилактики НИЗ на национальном уровне для многих стран".

Группа была учреждена в июне 2013 года, ею руководит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Среди задач - координация деятельности соответствующих организаций ООН и других межправительственных организаций по поддержке правительств при выполнении обязательств по контролю за эпидемией НИЗ.