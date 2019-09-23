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Посол РФ в Турции обсудил с руководством Антальи безопасность туристов после ДТП в Аксу

В сообщении российского диппредставительства говорится, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью российских туристов на турецких курортах, а также проблематика межрегионального взаимодействия

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, губернатор Антальи Мюнир Каралоглу и мэр Антальи Мухиттин Беджек обсудили вопросы безопасности российских туристов на турецких курортах, сообщается в понедельник на странице российской дипмиссии в Facebook.

"Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью российских туристов на турецких курортах, а также проблематика межрегионального взаимодействия", - говорится в сообщении.

Автобус с 22 российскими туристами 21 сентября попал в аварию в районе Аксу в провинции Анталья на юге Турции. По данным представителя генконсульства РФ в Анталье, 15 россиян пострадали, семь человек отказались от госпитализации. Восемь граждан России остаются под наблюдением врачей в Турции. В генконсульстве отметили, что полученные травмы не угрожают их жизни.

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ТурцияРоссия
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