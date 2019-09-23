Эксперт: полный переход ЕГЭ на цифровую платформу потребует не менее 5-7 лет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Полный переход единого государственного экзамена (ЕГЭ) в цифровой формат состоится не ранее чем через 5-7 лет, считает руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

"На это [переход в цифровой формат] может уйти не менее пяти - семи лет. У нас, как у разработчиков заданий, очень много планов и задумок цифрового формата ЕГЭ. Но реализовать их можно будет только тогда, когда все технические вопросы будут решены", - сказала она в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

Решетникова добавила, что задания в новом цифровом формате могут включать в себя анализ видеофрагментов и поиск информации. "Это может быть поиск по базе данных, специально созданной "энциклопедии", отрезанной от cети в целях безопасности. Очень большие возможности компьютерный формат дает для таких предметов, как география или история", - отметила руководитель ФИПИ.

В июне Решетникова в интервью "Известиям" сообщала, что ФИПИ может внести изменения в процедуру проведения ЕГЭ и основного государственного экзамена (ОГЭ) по гуманитарным предметам, разрешив выпускникам искать информацию в интернете. Она добавила, что цифровизация сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен по естественно-научным дисциплинам. По словам Решетниковой, это позволит создавать задания, где нужно будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.