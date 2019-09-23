Питомник для восстановления популяции безоарового козла построят в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Питомник для восстановления популяции занесенного в Красную книгу безоарового козла планируют построить в Северной Осетии, сообщил ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Александр Карданов.

"С Минприроды России достигнута договоренность о строительстве в республике питомника по разведению популяции безоарового козла, истребленного за последние годы. Животное занесено в Красную книгу. Строительство вольера для разведения парнокопытных для дальнейшего выпуска их в естественную среду обитания начнется в этом году", - сказал он.

Отстрел безоаровых козлов в России запрещен с 1984 года. На снижение численности их популяции влияет вырубка горных лесов и браконьерство, пояснил Карданов.

За три последние года в дикую природу Северной Осетии выпустили около 50 оленей, 10 зубров, а также пару переднеазиатских леопардов.