Спасатели Дагестана выиграли чемпионат по служебно-прикладному виду спорта в общем зачете

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Дагестанские спасатели стали первыми в общем зачете на XVII чемпионате по служебно-прикладному виду спорта "Многоборье спасателей МЧС России", который прошел в Пятигорске. Об этом сообщается в понедельник на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.

"Сегодня в городе Пятигорске завершился XVII Чемпионат по служебно-прикладному виду спорта "Многоборье спасателей МЧС России" <…> По результатам соревнований в международном зачете первое место завоевала сборная команда Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС России, в общем зачете - команда Дагестанского ПСО МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнования стартовали 12 сентября. Свое мастерство на них показали 19 команд, в том числе команда из Республики Беларусь.

С приветственным словом к спортсменам и гостям чемпионата обратился директор Департамента спасательных формирований МЧС РФ Игорь Кутровский. "Мне очень приятно присутствовать на этом мероприятии. Сегодня здесь на закрытии чемпионата стоят более 150 спасателей со всей России и представители команды Республики Беларусь. В течение чемпионата вы показали то, что вы умеете, на что способны. Соревнования прошли на высоком уровне", - приводятся на сайте слова Кутровского.

В ходе чемпионата команды соревновались на пяти дистанциях согласно Единой всероссийской спортивной классификации. Спасатели проявили себя в таких испытаниях, как поисково-спасательные работы в условиях природной среды, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера и на акватории. Также они выполняли комбинированные силовые упражнения на перекладине, прошли кросс-эстафеты на 3 км.