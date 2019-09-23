Госдума обсудит в I чтении запрет продажи алкоголя в маленьких кафе в жилых домах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия".

Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах и обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках. "Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых "наливаек", в зонах жилой застройки", - говорится в пояснительной записке.

На сегодняшний день от 41 органа государственной власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания, а также "выражена поддержка данной законодательной инициативы, признание ее необходимой, актуальной и целесообразной", указывают авторы документа. На площадке партии "Единая Россия" по этому законопроекту проводились дискуссии совместно с участниками федерального проекта "Трезвая Россия".

Законопроект наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. "Установление дополнительного условия по ограничению площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания, и послужить поводом для их закрытия, что приведет к снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции в данном сегменте рынка", - говорится в отзыве правительства.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять законопроект. Как подчеркнул на заседании зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, проблема не только социальная. "Наливайки" являются центром притяжения асоциальных элементов, рассадником преступности, причем и в отношении самих же посетителей, - подчеркнул депутат. - Очень тревожные цифры нам дает МВД: за последние годы так называемая "пьяная" преступность выросла в России примерно на треть. Заслуга "наливаек" здесь неоспорима. Их счет идет на тысячи, десятки тысяч. Ежегодный рост, по оценкам экспертов, - до 70%".