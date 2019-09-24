Власти Бурятии выплатили более 6 млн рублей пострадавшим от паводка

УЛАН-УДЭ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Бурятии - соседнего с Иркутской областью региона, где летом также были сильные дожди, - выплатили свыше 6 млн рублей материальной помощи 612 местным жителям, пострадавшим от паводков. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"В целях оказания помощи пострадавшему населению Джидинского и Заиграевского районов из резервного фонда правительства Республики Бурятия проведены выплаты - единовременная материальная помощь 612 гражданам на общую сумму 6,12 млн рублей. Выплаты из федерального бюджета не производились. В настоящее время ситуация стабилизировалась, подтопленных населенных пунктов нет, восстановлено 15 участков автомобильных дорог", - сообщили в правительстве, добавив, что погибших среди населения в результате стихии нет.

В пресс-службе отметили, что подтоплений социально значимых объектов летом не было допущено, сельскохозяйственные товаропроизводители не пострадали. "На сегодня проблемных вопросов нет, в том числе по подготовке к осенне-зимнему периоду", - сообщили в правительстве.

Сильные дожди в Бурятии привели к подтоплениям в 11 муниципальных районах: Закаменском, Заиграевском, Иволгинском, Джидинском, Кяхтинском, Окинском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Курумканском и в городе Улан-Удэ. Подтопленными в 15 населенных пунктах оказались 240 приусадебных участков, 915 домов, в том числе подполья 834 домов были подтоплены грунтовыми водами. "915 пострадавших домов обследованы, они признаны пригодными для проживания и не требуют ремонта", - сообщили в пресс-службе.

Минувшим летом на территории Бурятии также было подтоплено 15 участков автомобильных дорог республиканского и местного значения, подъезды к шести мостам в Курумканском, Закаменском, Окинском, Джидинском районах. На сегодняшний день транспортная инфраструктура приведена в порядок, в том числе проведены работы по восстановлению дорожной насыпи и подъездных путей к мостам, проведены работы по очистке водопропускных труб.