В МОК уверены, что Япония следит за безопасностью продуктов из Фукусимы

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах донесет до стран - участниц предстоящих Олимпийских игр в Токио в 2020 году информацию о том, что Япония должным образом осуществляет контроль за безопасностью продуктов питания, которые будут предоставляться спортсменам в ходе Олимпиады. Об этом договорились Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам состоявшихся в понедельник в Нью-Йорке переговоров, передает японское общественное телевидение.

Подчеркивается, что Бах пообещал главе японского правительства уведомить страны - участницы Олимпиады 2020 о том, что японские власти ведут пристальный радиационный мониторинг и гарантируют полную безопасность продовольствия, которое будет использоваться на Олимпийских играх.

Спортсменам, которые примут участие в Токийской Олимпиаде, будут предложены, в частности, продукты из префектуры Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС "Фукусима-1", что вызвало опасения у Южной Кореи. Сельскохозяйственная продукция из Фукусимы уже много лет поставляется по всей Японии, поскольку соответствует всем существующим нормам безопасности, о чем японские власти многократно заявляли.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.