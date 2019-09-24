Промышленный лов кеты временно запретили в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Лов осенней кеты в Амуре и Амурском лимане временно запрещен для промышленных предприятий из-за слабых подходов рыбы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"На заседании краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб принято решение о временном запрете промышленного лова осенней кеты в Амуре и Амурском лимане. Это связано со слабым подходом рыбы к рыбоводным заводам, которые занимаются воспроизводством лососевых", - говорится в сообщении на сайте.

Всего в крае в этой отрасли работают семь предприятий. Из них три - государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура - реки Анюй, Гур и Уда. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах. "По информации руководства Главрыбвода, в ходе осенней путины возник риск срыва государственного задания по закладке икры на рыбоводных заводах. Это может повлиять на объемы воспроизводства", - уточняется в сообщении. Лов приостановлен, пока заводы не проведут все необходимые работы.

Отмечается, что ограничения не коснутся обычных жителей и коренных народов.

Промышленный лов приостановлен во всех районах края, кроме Хабаровского. Этот район находится выше по течению основных нерестилищ - рек Анюй и Гур. Объемы для освоения предприятиям здесь выделены незначительные.

В Северо-Охотоморской подзоне путина для промышленных предприятий близится к завершению. По закону промысел здесь необходимо завершить 25 сентября. Полностью осенняя путина в Амуре и Амурском лимане должна завершиться до 10 октября. К этой дате будут закрыты все промысловые участки в верховьях Амура.