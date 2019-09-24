Роспотребнадзор в ходе горячей линии ответил на 8,6 тыс. вопросов о школьных товарах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор подвел итоги всероссийской горячей линии по вопросам качества товаров для школьников, проводившейся с 19 августа по 2 сентября. Всего за это время ведомство провело более 8,6 тыс. консультаций, отмечается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"В период с 19 августа по 2 сентября 2019 года Роспотребнадзор провел тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. В этому году на горячую линию поступило 8,6 тыс. обращений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего к специалистам ведомства обращались за консультациями по выбору школьной формы. Также на горячую линию поступали вопросы о качественной и безопасной обуви для школьников, много обращений касались выбора школьных рюкзаков, гаджетов, канцелярских принадлежностей, часто позвонившие спрашивали и о маркировке детских товаров.

В преддверии учебного года специалисты Роспотребнадзора также ответили на вопросы о распределении учебной нагрузки, допустимом количестве учащихся в классе, прохождении медицинских осмотров школьниками и другие. Отмечается, что многие памятки и рекомендации по этим темам публикуются на сайте ведомства.