В северо-восточных районах Камчатки объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 24 сентября. Камчатское управление гидрометеослужбы (УГМС) объявило на среду штормовое предупреждение для северо-восточных районов региона из-за приближающегося циклона. Об этом сообщили ТАСС во вторник в управлении.

Ранее сформировавшийся над Тихим океаном тайфун "Тапа" обрушился на Японию. В результате в минувшие выходные от него пострадали по меньшей мере 57 человек. При этом тайфун обошел стороной Приморский край и немого ухудшил в ночь на вторник погоду на Курильских островах. В настоящее время он ослаб до циклона и движется на север в сторону Камчатки.

При этом серьезных последствий синоптики не ожидают. "Сегодня ночью он начнет влиять на юг Камчатского края, где мы ждем осадки с усилением ветра до 15-20 м/с. Но основной удар придется завтра днем на северо-восточные районы, для которых составлено штормовое предупреждение", - сообщили в отделе прогнозов управления.

В среду на северо-востоке Камчатки ожидаются сильные дожди и ветер до 23-28 м/с.