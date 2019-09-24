В Международной организации труда назвали условие перехода на короткую рабочую неделю

ООН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю следует принимать при учете производительности труда, важно, что эту тему обсуждают, в том числе в России. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор Международной организацией труда (МОТ) Гай Райдер.

Говоря о том, считает ли он в принципе разумным переход на четырехдневную рабочую неделю, Райдер отметил, что применение новых технологий позволяет людям "более гибко подходить к работе".

"Думаю, что вопрос о рабочем времени следует обсуждать более подробно", - сказал он.

"В исторической перспективе с тех пор, как 100 лет назад была создана МОТ, продолжительность рабочего времени снижалась", - добавил Райдер. "Такова историческая тенденция. Когда МОТ начала функционировать, люди работали по 60 часов [в неделю], потом 48 часов, а потом - 40. Сейчас в некоторых случаях обычным считается работать 35 часов в неделю", - пояснил он.

"Так что, да, я полагаю, что постепенное уменьшение [рабочего времени] является очень разумной целью для общества. Разумеется, нужно учитывать производительность труда, которая делает это возможным", - подчеркнул гендиректор МОТ. "Я считаю, что в условиях баланса между работой и досугом, к которому мы все стремимся, четырехдневная рабочая неделя не должна считаться мечтой. Я также и не говорю, что это уже реально", - отметил Райдер.

Говоря о том, разумно ли было бы, по его мнению, перейти на четырехдневную рабочую неделю в России, гендиректор МОТ констатировал: "На этот вопрос россиянам придется ответить самостоятельно. Не думаю, что мы даем прямые рекомендации. Но, полагаю, важно вести дискуссии на этот счет как в России, так и в других странах".

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству до 30 сентября проработать свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.