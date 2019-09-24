Считавшаяся погибшей жительница Приморья доказала в суде, что жива

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Суд в Приморском крае постановил аннулировать запись в книге актов гражданского состояния о смерти местной жительницы в связи с тем, что родственники ошибочно опознали женщину погибшей в ДТП. Об этом во вторник сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Женщина в течение двух лет находилась на сезонных работах и потеряла связь со своими родственниками. Когда она вернулась на постоянное место жительства, то узнала, что официально признана умершей.

"Лесозаводская межрайонная прокуратура Приморского края провела проверку по обращению местной жительницы, которая в соответствии с записью актов гражданского состояния считалась умершей. Учитывая данные обстоятельства, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании записи о смерти лица в книге записи актов гражданского состояния. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что после проверки прокуратуры снова устанавливается личность женщины, погибшей в результате ДТП в апреле 2017 года. Авария произошла на трассе Владивосток - Хабаровск на территории Лесозаводского района.