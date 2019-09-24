СМИ: французские аграрии начали серию акций протеста

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Французские фермеры начали минувшей ночью серию манифестаций протеста под названием "Огни гнева". Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

В различных регионах страны, на перекрестках дорог и вдоль них они разожгли большие костры - так было в столичном регионе Иль-де-Франс, департаменте Эсон (юго-восточнее Парижа), департаменте Верхняя Гаронна (юго-запад) и даже в Кале, поблизости от въезда в туннель под Ла-Маншем. Участники акций подчеркнули, что таким образом они протестуют против продолжающегося ухудшения своего положения.

Недовольство французских аграриев вызвал недавно опубликованный проект закона, вводящий поблизости от населенных пунктов сельскохозяйственные зоны, в которых запрещено использовать пестициды. В случае принятия он начнет действовать с начала 2020 года. Это, по мнению фермеров, значительно сократит площади их сельскохозяйственных угодий и таким образом снизит урожайность. Только в столичном регионе Иль-де-Франс площадь эффективно используемых сельскохозяйственных угодий может сократиться на пять-шесть тыс. га.

Аграрии подчеркивают, что это только добавляет им трудностей в ситуации, когда их доходы находятся на крайне низком уровне. "Этот законопроект стал каплей воды, переполнившей чашу терпения. Мы практически постоянно теперь подвергаемся в обществе критике за свои методы работы, что усложняет и без того наш тяжкий труд", - подчеркнула в интервью радиостанции France Info Амандин Мюре-Беген, генеральный секретарь отделения профсоюза Jeunes Agriculteurs ("Молодые аграрии") парижского региона. По ее мнению, подобные "нападки на сельский мир вызваны прежде всего незнанием его особенностей".

Как заявили основные профсоюзы французских фермеров, акции протеста продолжатся в ближайшие дни по всей Франции и завершатся лишь в конце недели.