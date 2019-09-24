"Абилимпикс" для людей с ментальными нарушениями в Дагестане соберет более 50 участников

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Заявки на участие в первом в России чемпионате "Специальный Абилимпикс" для людей с ментальными нарушениями, который пройдет в Дагестане 25-26 сентября, подали более 50 детей и подростков, большинство из них примут участие в соревнованиях, сообщил во вторник ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Шамиль Магомедов.

"Более 50 детей [подали заявки]. Мы постараемся, чтобы участвовали максимум из подавших заявок, постараемся разместить всех, организовать для всех рабочие места. Все будет проходить в спокойной, творческой, раскованной атмосфере. Мы не будем делить их на победителей и проигравших, как в обычном "Абилимпиксе" - всех будем поощрять, награждать", - сказал он, добавив, что в чемпионате примут участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет, сопровождать и направлять участников будут 22 эксперта.

Магомедов уточнил, что Дагестан станет первым из российских регионов, где пройдут соревнования для этой категории участников.

"Это будет презентационный "Специальный Абилимпикс", приедет руководство этого движения из Москвы, и, если они эту идею одобрят, она будет тиражироваться на другие регионы", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, "Специальный Абилимпикс" пройдет на базе "Республиканского центра социальной реабилитации и профориентации им. У. М. Муртузалиевой" в Махачкале.

"Хотим создать там рабочую зону для участников, а также зону для их родителей, которые смогут там общаться, знакомиться и так далее. Также организуем круглые столы, где в неформальной обстановке будем обсуждать проблемы, с которой сталкиваются эти дети и их близкие", - пояснил Магомедов.

О чемпионате

В начале сентября в пресс-службе молодежного центра занятости "Успех" сообщили, что участники "Специального Абилимпикса" будут демонстрировать свои навыки по пяти компетенциям: "Швейное дело", "Обувное дело", "Столярное дело", "Кулинарное мастерство" и "Декоративно-прикладное искусство". Соревнования направлены на содействие социокультурной инклюзии, профессиональной ориентации и будут способствовать трудоустройству инвалидов с ментальными нарушениями.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.