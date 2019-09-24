В России в 2019 году ликвидировали около 100 нарколабораторий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Порядка 100 нарколабораторий ликвидировали в России в этом году, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

"В текущем году ликвидировано порядка 100 подпольных лабораторий", - сказал министр.

Основная часть этих лабораторий, подчеркнул Колокольцев, специализировалась на производстве синтетических наркотиков, число зависимых от которых в стране возросло. "В прошлом году возросло число лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов. В то же время количество больных опийной наркоманией сократилось", - отметил глава МВД.

При этом действующая система учета наркозависимых, подчеркнул он, не отражает реальную картину наркопотребления в стране. "Предлагаю детально проработать обозначенный вопрос в рамках межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета", - заключил министр.