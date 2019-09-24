В России за полгода заблокировали более 70 тыс. террористических материалов в интернете

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 70 тыс. материалов террористического характера было блокировано в интернете в России за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Михаил Качалин, выступая на всероссийском форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".

Он подчеркнул, что разработанные в России механизмы защиты информационного пространства позволили существенно ограничить возможности для проникновения в интернет материалов, содержащих идеи и пропагандирующих и оправдывающих террористическую деятельность. "Только в первом полугодии 2019 года ограничен доступ более чем к 16 тыс. материалов на иностранных сайтах и удалено более 55 тыс. материалов в российском сегменте", - сообщил он.

В то же время он призвал совершенствовать механизм поиска и блокирования террористического контента, вовлекая в эту работу представителей гражданского общества.