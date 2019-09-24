"ВКонтакте" и AliExpress тестируют программу для блогеров

"ВКонтакте" совместно с маркетплейсом AliExpress тестируют программу для авторов контента. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

С помощью сервиса пользователи и администраторы групп смогут создавать материалы о товарах, используя реферальные ссылки из приложения в VK Mini Apps. Как отмечается, за каждую покупку по ссылке автор будет получать комиссию.

"В рамках масштабной синергии c AliExpress мы начинаем тестировать важный для социальной коммерции инструмент - товары в пользовательском контенте", - отметила руководитель электронной коммерции "ВКонтакте" Ирина Денежкина. По ее словам, в соцсети рассчитывают, что "реферальная программа вдохновит авторов создавать качественный контент про шопинг".

На данный момент в тестировании участвует ограниченный круг авторов, однако подать заявку может любой желающий через специальное сообщество.

Кроме того, 24 сентября во "ВКонтакте" появится возможность прикреплять до пяти товаров к фотографиям, статьям и историям. Ранее добавлять товары можно было только к записям.

Как отмечается, партнерская программа для создателей контента станет первой интеграцией такого формата для двух платформ. Сервис AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса появился во "ВКонтакте" в конце августа.