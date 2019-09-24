ВЦИОМ: большинство россиян довольны летним отпуском

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование среди россиян на тему летнего отпуска и выявил, что 71% опрошенных довольны отдыхом. Об этом сообщил журналистам во вторник директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"71% россиян сказали, что они довольны отпуском, 28% - скорее недовольны <...> Главной причиной недовольства отпуском россияне назвали невозможность поехать туда, куда хотелось бы", - сказал он.

По результатам исследования, 33% россиян этим летом брали отпуск, но остались дома, 27% провели отдых на даче, 11% путешествовали по городам России, 8% смогли выехать за границу, 6% отдыхали на курортах Краснодарского края и 4% - в Крыму. При этом 20% россиян в отпуск не уходили.

Отмечается, что 80% россиян при планировании своего отдыха не обращались в туристические фирмы. Они предпочли организовать свою поездку самостоятельно, поскольку либо не доверяют, либо не могут позволить себе услуги специализированных компаний.

Исследование "ВЦИОМ-Спутник" проводилось в форме телефонного опроса 15-16 сентября 2019 года. Выборка насчитывает 1,6 тыс. граждан РФ из 80 регионов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность составляет 2,5%.