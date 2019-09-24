В Хабаровском крае компенсации из-за паводка получат 15 тыс. человек

"По последним данным, представленным оценочными комиссиями, в регионе на получение финансовой помощи претендуют около 15 тыс. человек. Большая часть из них, а это около 10 тыс. - жители Комсомольска-на-Амуре, где наиболее масштабные подтопления. Люди надеются получить компенсации за то, что условия их жизни были нарушены", - говорится в сообщении.

Прежде чем приступить к выплатам, необходимо полностью оценить ущерб в каждом из муниципалитетов. Для этого в крае развернута работа 56 оценочных комиссий, в них входят свыше 400 специалистов. Комиссии осматривают имущество, а также составляют списки пострадавших граждан. Окончательные списки будут сформированы позднее, после того, как паводок пройдет еще два района края.

Для оказания финансовой помощи пострадавшим правительство РФ выделило Хабаровскому краю 252 млн рублей. Из этих средств выплатят единовременные компенсации по 10 тыс. рублей. За частичную утрату имущества первой необходимости полагается 50 тыс. рублей, за полную - 100 тыс. рублей.

"Сейчас выплаты за счет средств краевого бюджета уже полностью произведены в Тугуро-Чумиканском районе, активно принимают документы в Нанайском районе, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, где к этой работе подключили МФЦ. В каждом из муниципалитетов предварительные списки уже составлены. При этом из 15 тыс. человек примерно 2 тыс. претендуют на компенсации по частичной или полной утрате имущества. Остальные рассчитывают получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя комитета правительства края по гражданской защите Евгения Кузьмина.

Правительство края организовало юридическую поддержку для тех жителей подтопленных территорий, у кого после паводка не оказалось правоустанавливающих документов на имущество. Получить выплаты такие граждане смогут только по решению суда.

Паводок в Хабаровском крае

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля. По данным на вторник, в зоне паводка находятся 80 населенных пунктов, в 54 из них отмечается подтопление 388 частных жилых домов и 1507 приусадебных участков. Отмечаются переливы воды на 105 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.