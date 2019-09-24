Десять ведущих российских вузов начнут выпуск специалистов по антитеррору

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Десять ведущих вузов РФ со следующего года начнут выпуск специалистов в сфере противодействия идеологии терроризма. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Михаил Качалин, выступая на всероссийском форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".

"В следующем году активнее заработают созданные Министерством науки и высшего образования на базе 10 ведущих университетов России учебно-методические центры по антитеррористической подготовке специалистов", - рассказал представитель НАК.

В первую очередь они будут нацелены на ограждение молодежи от вовлечения в деятельность террористических ячеек. "Примером, подтверждающим необходимость наращивания усилий в защите молодежи от террористической идеологии, является факт привлечения к уголовной ответственности в мае текущего года двух студентов одного из вузов сибирского региона, которые в период с 2016 по 2018 годы завербовали шесть сверстников для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций в Сирии, - сообщил Качалин. - Есть аналогичные примеры и в ряде других регионов".

В конце 2018 года в России утвердили комплексный план противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы, профильным министерствам и ведомствам "поставлена задача по формированию антитеррористического сознания в рамках просветительской и воспитательной деятельности образовательных организаций". Основная работа должна быть сосредоточена на региональном уровне, где должны своевременно выявлять угрозообразующие факторы и нацеливать региональные органы исполнительной власти на устранение причин и условий распространения идеологии терроризма в молодежной среде.