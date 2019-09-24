РПЦ предупредила о мошеннических письмах от лица патриарха с просьбой о переводе средств

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московская патриархия направила информационные письма всем епархиальным архиереям, в которых содержится предупреждение о рассылке мошенниками писем с просьбами о перечислении средств на различные нужды, сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"Сообщаю вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской православной церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств", - говорится в письме за подписью управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

В патриархии подчеркнули, что мошенники прибегают к различным выдуманным поводам для сбора денег, например, просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов.

"Епархиальным архиереям предписано срочно информировать подведомственные им монастыри и храмы о возможности получения мошеннических писем. Обо всех уже имеющихся подобных случаях необходимо сообщать в Управление делами Московской Патриархии", - добавляется в сообщении.