Эксперт: межнациональные конфликты с участием молодежи в России управляются из-за рубежа

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ряд межнациональных конфликтов с вовлечением молодежи в России инициируется из-за рубежа. Об этом сообщил на всероссийском форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде" заместитель главы Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин.

"Часто в качестве провокации используются укоренившиеся в нашем обществе стереотипы в отношении иных национальностей и затрагиваются очень тонкие душевные струны. Получив чувствительное оскорбление через соцсети, наша молодежь поддается эмоциям и пытается ответить тем же в адрес предполагаемого обидчика, не понимая, что ими манипулируют извне", - заметил он.

"Среди таких примеров, которые приобрели широкий общественный резонанс в последнее время, события в селе Кенделен Кабардино-Балкарской Республики, которые модерировались с территории Германии, Турции и Украины и, к сожалению, отдельные наши горячие кавказские парни поддались на подобную риторику. Аналогичным образом развивались и модерировались события в Чемодановке Пензенской области и ряд других", - отметил Мишин.

Он добавил, что на провокации поддаются и журналисты, в том числе ведущих изданий. В качестве примера он привел "вырванный из контекста ролик о событиях в Геленджике, где патруль из 8 казаков скрутил местного жителя, который якобы пытался просто сфотографироваться с ними. "Мы просмотрели видеоролик целиком и там ситуация развивалась в абсолютно ином контексте", - добавил он, напомнив, что ролик "обошел все центральные СМИ".

"Молодежь должна понимать, что она является объектом устремлений и постоянных провокаций, и необходимо научиться искать истину через диалог друг с другом", - подчеркнул замглавы агентства. По его словам, как показывает практика, наиболее подвержены деструктивному влиянию студенты-первокурсники, которые, покинув прежнюю среду, пытаются искать новые ориентиры и, руководствуясь эмоциональными порывами, нередко попадают под влияние радикалов.