К Rambler подали иск на 235 млн рублей за показ матчей чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Акционерное общество "Телеспорт Групп" подало иск в Мосгорсуд к Rambler Group о защите исключительных прав на размещение и распространение записей матчей чемпионата Италии по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В производстве Мосгорсуда находится иск АО "Телеспорт Групп" к ООО "Рамблер Групп", в котором истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения программ, посвященных матчам футбольного дивизиона Италии - чемпионату серии А, ранее размещенных на сайте www.championat.com", - сказала представитель суда.

Как отмечается в иске, АО "Телеспорт Групп" владеет исключительными правами на показ матчей чемпионата Италии по футболу сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 годов. Истец также просит взыскать компенсацию за 47 случаев нарушения права в размере 235 млн рублей.