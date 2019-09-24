В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство пожаров в Москве происходит в жилых домах. Об этом во вторник журналистам сообщил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.

"Наибольшее количество пожаров приходится на жилой сектор", - сказал он. По его словам, исходя из анализа, причинами таких пожаров, в более чем 70% случаев, является неосторожное обращение с огнем, в том числе так называемая детская шалость.

Кроме того, еще одной причиной пожаров в жилых домах является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. "Это около 22% от общего числа всех пожаров в столице", - отметил Бобров.